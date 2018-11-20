​Власти Сургута планируют установить систему для оптимизации маршрутной сети общественного транспорта

Администрация Сургута планирует внедрить комплексную систему организации дорожного движения (КСОДД) для того, чтобы оптимизировать маршрутную сеть, количество и частоту автобусов на маршруте и прочее. Об этом сообщается на странице главы города Вадима Шувалова в соцсети.

«До конца года начнём использовать валидаторы для оплаты проезда с помощью карт. В это же время закончим монтаж первой партии остановочных павильонов», - добавил градоначальник и призвал сургутян писать в комментариях о волнующих их проблемах, связанных с общественным транспортом.

Первые замечания уже поступили. «Отсутствует оповещение о названиях остановок (в маршрутках, на счёт ВСЕХ автобусов говорить не буду), чистота сидений, пола, поручней, автопарк маршрутных такси и ПАЗов оставляет желать лучшего, культура общения и вождения водителей (касается маршруток и маленьких автобусов)», - написала одна из подписчиков главы города.

Ранее siapress.ru уже сообщало, что до конца года в общественном транспорте Сургута появится возможность безналичной оплаты проезда. Кроме того, в планах чиновников установка информационных табло и эксперимент по установке турникетов.

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