​В Сургуте состоятся публичные слушания по проекту бюджета города на ближайшую трехлетку

На сайте администрации Сургута опубликован текст проекта решения думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».

Из документа следует, что бюджет города предлагается принять с доходами в сумме 26,3 миллиарда, расходами - 26,8 миллиарда и дефицитом - 432 миллиона рублей.

В 2020 году общий объем доходов должен составить 27,7 миллиарда, в 2021м - 26,3 миллиарда. Расходы - 28,1 и 26,1 миллиарда соответственно. 2020 год также планируется завершить с дефицитом в 415 миллионов, а 2021-й - с профицитом в 141 миллион рублей.

3 декабря в 18.30 в зале заседаний, расположенном на первом этаже административного здания по улице Восход, 4, состоятся публичные слушания по проекту решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов». Свои замечания и предложения по документу можно отправлять на электронный адрес gagarina_es@admsurgut.ru. Но, чтобы их приняли, необходимо строго соблюдать правила.