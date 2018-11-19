​Криминальный авторитет из Сургута получил серьезный срок за вымогательство четырех миллионов у адвоката

Сургутский суд отправил на восемь лет в колонию строгого режима рецидивиста, признав его виновным в вымогательстве.
Преступление совершено в 2016 году. Обвиняемый решил «выбить» из адвоката из Нефтеюганска четыре миллиона рублей, которые последний получил в качестве гонорара за представительство интересов организации.
Юрист, испугавшись угроз, отдал вымогателю автомобиль стоимостью более миллиона рублей и 200 тысяч рублей.
«В июле 2016 года, после отказа потерпевшего передать оставшуюся часть денег, злоумышленник применил к нему насилие и требовал передачи ему оставшейся суммы денежных средств», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.
12 июля 2016 года злоумышленник был задержан.
Ранее он уже был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.
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