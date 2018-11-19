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​Криминальный авторитет из Сургута получил серьезный срок за вымогательство четырех миллионов у адвоката

Сургутский суд отправил на восемь лет в колонию строгого режима рецидивиста, признав его виновным в вымогательстве.

Преступление совершено в 2016 году. Обвиняемый решил «выбить» из адвоката из Нефтеюганска четыре миллиона рублей, которые последний получил в качестве гонорара за представительство интересов организации.

Юрист, испугавшись угроз, отдал вымогателю автомобиль стоимостью более миллиона рублей и 200 тысяч рублей.

«В июле 2016 года, после отказа потерпевшего передать оставшуюся часть денег, злоумышленник применил к нему насилие и требовал передачи ему оставшейся суммы денежных средств», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

12 июля 2016 года злоумышленник был задержан.

Ранее он уже был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 224, комментариев: 0


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