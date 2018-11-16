​В Сургуте дело директора ЖНК «Единство», обвиняемого в хищении 115 миллионов рублей, передано в суд

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по делу директора ЖНК «Единство» о мошенничестве.

Директора кооператива обвиняют в хищении 115 миллионов рублей. От действий женщины в 2008-2014 годах пострадали 47 сургутян.

По версии следствия, обвиняемая создала кооператив для похищения денег. Люди вкладывали свои деньги, чтобы приобрести жилье.

«После внесения паевых взносов в полном размере в собственность членам кооператива, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, она подписывала с гражданами документы о приеме их в члены ЖНК «Единство». Получив от них денежные средства в качестве оплаты за приобретаемые квартиры, членские и паевые взносы, злоумышленница взятые на себя обязательства не выполнила, деньги похитила, квартиры в собственность членам кооператива не передала», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Дело будет рассматривать Сургутский городской суд. На имущество обвиняемой наложен арест.