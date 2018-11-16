​Сургутские родители, желающие обсудить пятидневку, не смогли попасть на общегородское собрание

Вечером в четверг, 15 ноября, в Сургуте состоялось общегородское родительское собрание, посвященное вопросам организации образовательного процесса в школах города. На него планировали попасть родители, добивающиеся введения пятидневной учебной недели в городских школах. Однако сделать этого им не удалось.

О том, что активистов не пускают на собрание, они пожаловались в группе «За пятидневку» в Viber. Но после заместитель директора департамента Ирина Замятина обсудила с собравшимися наболевший вопрос. Судя по сообщениям в группе – разговор родителей не устроил: им в очередной раз напомнили, что длительность учебной недели устанавливают школы, а не департамент.

«Я хочу сказать, что им просто ничего не оставалось сделать как впустить нас, это не был жест благородия, им же надо было домой пойти, но мы бы их всё равно застали. Поэтому, они то это сделали не по своей воли. Решили, что разбираться будем вместе кто врёт - директора или ДО. Решили устроить очную ставку между нашим директором и ими и выяснить кто врёт. Они то типа не причём тут, вы сами школы всё можете решить», - написала одна из сургутянок, принявшая участие в беседе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Сейчас родители полны решимости вывести тему пятидневки в Сургуте на федеральный уровень: «Если после общешкольного собрания изменений не произойдёт, будем продвигать проблему на федеральные каналы. Ведущих, жаждущих шумихи на телевидение нашей большой страны хватает».

В департаменте образования корреспонденту siapress.ru пояснили, что в соответствии с положением о городском родительском собрании на него могли попасть только те, кто был в списках. С родителями, которые пришли обсудить пятидневку, Ирина Замятина встретилась лично. Для комментария она будет доступна позднее.