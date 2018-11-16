Решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за взрыва в Сургуте

Следственные органы продолжают проверку по факту взрыва на территории сургутского Горводоканала, при котором пострадал рабочий. Завершится она может возбуждением уголовного дела по статье «нарушение требований охраны труда и нарушение правил безопасности при проведении работ».

Как ранее сообщало siapress.ru, утром 15 ноября при взрыве на улице Аэрофлотской мужчина получил ожоги и был госпитализирован.

«Сотрудником подрядной организации проводились работы по подогреву водоснабжающих труб с использованием газового оборудования. Во время работ произошел хлопок, в результате которого пострадал рабочий. Мужчина госпитализирован с ожоговыми травмами», - рассказали об обстоятельствах происшествия в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По предварительным данным, инцидент случился из-за несоблюдения техники безопасности и нарушений правил обращения с газовым оборудованием.