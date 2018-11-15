​В Сургуте при взрыве газа пострадал рабочий

Утром в четверг, 15 ноября, на улице Аэрофлотской в Сургуте при проведении сварочных работ произошел взрыв газа. Пострадал 28-летний рабочий, сообщается в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте».



Фото: vk.com/kinform

Как сообщили siapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Югре, информация об инциденте на территории Горводоканала поступила на пульт дежурного в 10.52. «Произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего горения», - уточнили в ведомстве, добавив, что помощи прибывшего на место пожарного расчета не понадобилось.



Фото: vk.com/lifesurgut

Очевидец происшествия рассказала, что молодому человеку оказали первую помощь врачи «Золотого сердца»: «Самое главное, жив. Но сильные ожоги лица и рук». Пострадавший госпитализирован.

Обстоятельства ЧП будут установлены в ходе расследования.