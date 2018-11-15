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​В Сургуте при столкновении Mercedes и Lexus пострадали три человека

Днем в среду, 14 ноября, на улице Рационализаторов в Сургуте 31-летний водитель за рулем автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Lexus.

В результате столкновения пострадали водители обеих иномарок и пассажир Mercedes, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Югре.


Фото: vk.com/gbdd86

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 173, комментариев: 0


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