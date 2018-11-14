​Глава депспорта Югры допустил увольнение Лукманова: «Руководитель управления проявлял грубость и неконструктивность в отношениях с коллегами»

В среду, 14 ноября, в Сургуте состоится уже пятая встреча со спортивным сообществом и родителями, которые обратили внимание на ситуацию в городском управлении спорта.

«В случае выявленных нарушений и, как следствие, кадровых изменений со стороны администрации Сургута, возможно, будет рассматриваться вопрос об открытом конкурсном отборе на данную должность, с привлечением общественности», - сообщает 14 ноября пресс-служба департамента спорта Югры.

Глава окружного ведомства Сергей Артамонов неделю держит на контроле ситуацию, сложившуюся вокруг начальника сургутского управления Шамиля Лукманова: «Подводя недельные итоги работы могу сказать, что все, с кем я пообщался за этот период – не зависимо от того, хотят они кадровых изменений или нет – сходятся в одном: руководитель управления проявлял грубость и неконструктивность в отношениях с коллегами, с подчиненными, со спортивной общественностью. Когда я беседовал с Шамилем Лукмановым, он с этим согласился. Также я делаю вывод, что ключевые решения, которые принимались на уровне управления физической культуры и спорта администрации Сургута, не были согласованы и даже проговорены с представителями общественности, поэтому и получился такой резонанс».

Кроме того, чиновник призвал исключить излишние эмоции в решении данного вопроса: «Сейчас в соцсетях позицию сургутских активистов решили поддержать регионы, порой, не зная объективность ситуации. К сожалению, вопрос вышел за рамки муниципалитета и автономного округа. Это локальный конфликт, который должен быть разрешен именно в том муниципальном образовании, в котором он начался. Предлагаю не выплескивать эмоции на всю страну, вопрос будет решен в любом случае однозначно, по итогам проверки», - добавил директор ведомства».

Ранее сообщалось, что решение департамента спорта Югры по конфликту между сургутскими спортсменами и главой городского управления физкультуры и спорта Шамилем Лукмановым ждут в Сургуте во вторник, 13 ноября.

Конфликт между спортивным сообществом города и начальником управления спорта получил широкое обсуждение после того, как руководители нескольких спортивных федераций Сургута и ряд спортсменов написали открытое письмо губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой снять Шамиля Лукманов с его поста.