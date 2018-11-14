​В Сургуте завершилась кампания по массовой рассылке налоговых уведомлений

В 2018 году граждане России должны оплатить имущественные налоги до 3 декабря. В Сургуте уже завершилась рассылка уведомлений, сообщили в пресс-службе городской ИФНС России. Их не получили только те, кто зарегистрирован в электронном сервисе налогоплательщика и не уведомил налоговые органы о необходимости получения документов на бумажном носителе.

Разобраться с уплатой имущественных налогов можно на новой промо-странице «Налоговое уведомление 2018» на официальном сайте ФНС России.