​В Сургуте перекроют Югорский тракт от Грибоедовской развязки до улицы Киртбая

В Сургуте закроют движение для автомобилистов по одной стороне Югорского тракта от Грибоедовской развязки до улицы Киртбая. На пересечении Югорского тракта и улицы Киртбая планируется строительство инженерных сетей. Ограничение будет действовать с 23.00 16 ноября до 06.00 19 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.

Автобусы объедут перекрытый участок по схемам:

- № 12, 34, 51 – при движении от остановочного пункта «42 мкр» по Тюменскому тракту (остановочный пункт ТРЦ «Аура»), ул. Аэрофлотской, пр. Ленина (остановочный пункт «УБР») далее по маршруту, в обратном направлении по установленной схеме;

- № 47 – при движении от остановочного пункта «42 мкр» по Тюменскому тракту (остановочный пункт ТРЦ «Аура»), ул. Аэрофлотской, ул. И. Киртбая, Югорскому тракту, ул. Ф. Показаньева (остановочный пункт «парк «Кедровый лог») далее по маршруту, в обратном направлении по установленной схеме.