​В Сургуте на проезжей части сгорел КамАЗ

Вечером в понедельник, 12 ноября, на улице Рационализаторов в Сургуте сгорел КамАЗ. Сообщение о возгорании поступило в 21.20.

Через пять минут на место происшествия прибыл пожарный расчет. Справиться с огнем удалось за четыре минуты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Очевидцы в паблике К-Информ во «ВКонтакте» сообщают, что пожар произошел непосредственно на проезжей части. Огнем была объята кабина грузовика. На место ЧП приезжала скорая. Никто не пострадал.

Предварительно, машина загорелась из-за неисправности электрооборудования. Повреждено оборудование в двигательном отсеке.