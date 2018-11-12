​В Сургуте прокурор заставил строительную компанию выплатить зарплату сотрудникам

Сотрудники ООО «Сургутинтерстрой» получили зарплату за июнь только после вмешательства прокуратуры.

По данным пресс-службы окружного надзорного ведомства, предприятие задолжало работникам более шести миллионов рублей. Для разрешения ситуации прокурор внес в адрес директора «Сургутинтерстрой» представление, а также в интересах работников предприятия направил в мировой суд заявления о вынесении судебных приказов.

Руководитель компании оштрафован за сокрытие долгов по оплате труда. Сейчас зарплата выплачена в полном объеме.