​В Сургуте планируется проведение общегородского родительского собрания. Активисты рассчитывают обсудить пятидневку

В четверг, 15 ноября, департамент образования Сургута планирует провести общегородское родительское собрание по вопросам организации образовательного процесса в школах города. Об этом сообщается в группе «За пятидневку» в Viber.
Согласно документам, опубликованном в мессенджере, проведет собрание исполняющая обязанности директора департамента Ирина Замятина. Официальная тема мероприятия - «Ответственный родитель - гарантия успеха каждого ребенка».
Вопрос ответственного родительства и станет первым в повестке. С докладами на эту тему выступят директор гимназии Салманова Галина Мисюля и ее заместитель Светлана Кучина.
О режиме работы образовательных учреждений расскажет Ирина Замятина. Планируется, что обсуждение этого вопроса начнется в 18.50 и займет полчаса.
Кроме того, запланирован доклад замдиректора департамента Анны Хотмировой об обеспечении безопасности образовательного процесса.
Последний пункт в повестке «Разное» - на него отведено 20 минут.
Собрание должно состояться в актовом зале департамента образования (улица Гагарина, 11, каб. 319). Однако в департаменте образования корреспонденту siapress.ru сообщили, что окончательное решение о его проведении будет принято только 13 ноября.
Стоит отметить, что родители активно распространяют информацию о мероприятии. Судя по обсуждению в группе, на него планируют придти те, кто выступает за пятидневную учебную неделю.
Проводителя собрания поменять нельзя? Замятина придёт короной посверкать, бровки повздымать и засыпать родителей номерами приказов, постановлений и законов, по которым то, чего они хотят сделать невозможно. Режим работы образовательных учреждений кому-то неясен или кого-то всерьёз интересует? Расскажите сколько денег потеряют школы и городской департамент в случае перехода на пятидневку. Никто не готовит доклад в цифрах об упущенной выгоде?