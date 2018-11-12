​В Сургуте планируется проведение общегородского родительского собрания. Активисты рассчитывают обсудить пятидневку

В четверг, 15 ноября, департамент образования Сургута планирует провести общегородское родительское собрание по вопросам организации образовательного процесса в школах города. Об этом сообщается в группе «За пятидневку» в Viber.

Согласно документам, опубликованном в мессенджере, проведет собрание исполняющая обязанности директора департамента Ирина Замятина. Официальная тема мероприятия - «Ответственный родитель - гарантия успеха каждого ребенка».

Вопрос ответственного родительства и станет первым в повестке. С докладами на эту тему выступят директор гимназии Салманова Галина Мисюля и ее заместитель Светлана Кучина.

О режиме работы образовательных учреждений расскажет Ирина Замятина. Планируется, что обсуждение этого вопроса начнется в 18.50 и займет полчаса.

Кроме того, запланирован доклад замдиректора департамента Анны Хотмировой об обеспечении безопасности образовательного процесса.

Последний пункт в повестке «Разное» - на него отведено 20 минут.

Собрание должно состояться в актовом зале департамента образования (улица Гагарина, 11, каб. 319). Однако в департаменте образования корреспонденту siapress.ru сообщили, что окончательное решение о его проведении будет принято только 13 ноября.

Стоит отметить, что родители активно распространяют информацию о мероприятии. Судя по обсуждению в группе, на него планируют придти те, кто выступает за пятидневную учебную неделю.