​В аэропорту Сургута на девять часов задержан рейс в Москву

Пассажиры рейса SU1513 авиакомпании «Аэрофлот» вылетят из Сургута в Москву на несколько часов позже.

Согласно онлайн-табло сургутской авиагавани, самолет задержан с 08.05 до 17.00 12 ноября. В аэропорту корреспонденту siapress.ruпояснили, что задержка дана «в связи с подготовкой судна по техническим причинам». Все пассажиры задержанного рейса переоформлены на рейс SU1515 и вылетят в столичный Шереметьево в 15.00.