​Егору Криду запретили материться в Сургуте

Администрация города услышала «Работающую молодежь Сургута» и направила письмо организаторам выступлений Элджея и Егора Крида.

Документ обязывает поднять возрастной ценз посетителей концерта Элджея с 16 до 18 лет. 12-летних поклонниц Егора Крида не стали лишать удовольствия. Они смогут попасть на мероприятие, но музыканту запретили исполнять песню, в которой есть ненормативная лексика.

«Если Элджею запретить исполнять такие песни, ему просто нечего будет петь», - пояснил корреспонденту siapress.ruначальник управления по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов сургутской мэрии Анатолий Коренков.

Кроме того, чиновники обратили внимание прокуратуры на ситуацию, которая взволновала члена организации «Работающая молодежь Сибири» Дениса Ханьжина, который призывал к общегородскому бойкоту концертов данных рэп-исполнителей, и некоторых других общественников.