​Семеро сургутян привлечены к ответственности за нарушение тишины и покоя граждан

Самым популярным административным нарушением среди сургутян остается «Нарушение правил благоустройства территорий». 23 человека привлечены к ответственности по этой статье на городской административной комиссии. Всего оштрафованы 39 сургутян на 91 470 рублей, сообщается на сайте мэрии.

Пятеро горожан заплатят за торговлю в неположенных местах, двое - за складирование хлама. Семь человек оштрафованы за нарушение тишины и покоя граждан. Стоит отметить, что сейчас шуметь запрещено с 21.00 до 8.00, а с 22 ноября начнут наказывать за нарушение «тихого часа». Вскоре такими делами будут заниматься полицейские.