​В Сургутском районе двое безработных воровали ящики для пожертвований

Полицейские Сургутского района задержали двух жителей поселения Нижнесортымский 31 и 33 лет. Мужчин подозревают в кражах ящиков для пожертвований.

Преступления воры совершали по ночам, общая сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. Свой поступок они объяснили нехваткой денег - молодые люди нигде не работают.



Источник: 86.мвд.рф

Похищенное частично изъято. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.