​В отрезанные от «большой земли» Сытомино и Лямина доставят продукты и медикаменты

В пятницу, 9 ноября, в поселения Сытомино и Лямина доставят продукты и медикаменты.

«По нашим данным, за неделю изоляции там закончились молочная продукция, колбаса, свежие фрукты. Кроме того, для некоторых жителей по их запросу будут доставлены необходимые медикаменты», - сообщается в паблике «Глава в районе | Андрей Трубецкой» во «ВКонтакте».

Поселения отрезаны от «большой земли» уже почти неделю из-за снесенной ледоставом переправы. В субботу понтонный мост планируют запустить.