​Снесенную ледоставом в Сургутском районе переправу восстановят и запустят в субботу

В субботу, 10 ноября, будет восстановлено сообщение поселков Лямина и Сытомино с «большой землей».

«Переправа восстановлена, но подрядчикам необходимо еще два дня, чтобы отсыпать подъездные пути к ней. Сегодня к спасательной операции, помимо Северавтодора и администрации района, подключились компании Сургутнефтегаз и ЮВиС. Общими усилиями удалось сдвинуть переправу с мертвой точки. Еще раз напоминаем жителям Лямина и Сытомино, в случае, если вам понадобится какая-либо помощь, обращайтесь на телефон горячей линии: 529-112», - сообщается в паблике «Глава в районе | Андрей Трубецкой» во «ВКонтакте».

Переправа между поселками Лямина и Сытомино была разрушена во время начавшегося ледостава в минувшие выходные. В четверг обе части наплавного моста вернули на положенное место и начали сварку узлов.