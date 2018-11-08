​В Сургутском районе массово отравились работники строительной компании

В четверг, 8 ноября, в Лянторскую городскую больницу поступили 12 работников ТФК СК «ЮВиС» с пищевым отравлением. По предварительным данным пресс-службы прокуратуры Югры, сотрудникам строительной компании пришлось обратиться к врачам после обеда в столовой.

Надзорное ведомство взяло на контроль ситуацию с массовым отравлением. «В настоящее время выясняются причины и условия, повлекшие массовое отравление людей. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход проверки поставлен на контроль прокуратуры округа», - уточнили в пресс-службе.