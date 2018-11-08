​Для решения конфликта между спортивным сообществом Сургута и Шамилем Лукмановым создана рабочая группа

Вечером в четверг, 8 ноября, состоится первая встреча рабочей группы, которая создана из-за конфликтной ситуации вокруг руководителя начальника городского управления физической культуры и спорта Шамиля Лукманова.

Об этом в соцсетях сообщил глава города Вадим Шувалов. Рабочая группа создана после встречи градоначальника с известными сургутскими спортсменами и тренерами. В нее вошли представители администрации, контрольно-ревизионного управления, общественных организаций и спортсмены.

«Я очень надеюсь на честный, объективный и откровенный разговор, без лишних эмоций. По итогам встреч, мне предоставят полную информацию об этой ситуации, на основании которой будут приняты соответствующие решения. Уже сейчас идет внутренняя проверка деятельности руководства Управления физической культуры и спорта. Между тем я прошу не делать пока никаких поспешных выводов!», - добавил Шувалов.

На прошлой неделе siapress.ru сообщало об открытом письме губернатору Югры Наталье Комаровой, которое написали руководители спортивных федераций Сургута и несколько спортсменов. Они просят снять с должности начальника городского управления физической культуры и спорта Шамиля Лукманова. Уже через несколько дней в социальных сетях стала распространяться петиция с требованием уволить чиновника из сургутской администрации. Для того, чтобы разобраться в ситуации в город приезжал директор окружного департамента физической культуры и спорта Сергей Артамонов.