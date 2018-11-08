​Налоговая Сургута проведет Дни открытых дверей

В ИФНС России по Сургуту пройдут Дни открытых дверей по вопросам исполнения физлицами налоговых уведомлений. Получить консультацию можно будет в рабочее время в пятницу, 9 ноября, и в субботу, 10 ноября, с 10.00 до 15.00.

«В это время граждане смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налогов, указанных в уведомлениях. Сотрудники налоговых органов подробно расскажут о том, кто должен их уплачивать, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы по теме налогообложения имущества и доходов физических лиц», - сообщили в пресс-службе сургутской налоговой.

Желающие смогут зарегистрироваться в Личном кабинете налогоплательщика. Для получения консультации при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Стоит отметить, что предельный срок уплаты физлицами налогов на основании направленных налоговых уведомлений за 2017 год 3 декабря.