​В Сургуте вынесли приговоры двум разбойникам, совершившим вооруженное ограбление

Двое жителей Сургута проведут ближайшие восемь лет в колонии особого режима за разбой.

«Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что подсудимые в октябре 2016 года проникли в квартиру жительницы Сургута, угрожая пневматическим пистолетом и ножом, похитили денежные средства. С места совершения преступления злоумышленники скрылись, похищенными денежными средствами распорядились по своему усмотрению», - рассказали об обстоятельствах преступления в пресс-службе прокуратуры Югры.

Виновными мужчин признал Сургутский городской суд. Осужденные и их адвокаты не согласились с назначенным наказанием и в жалобах просили переквалифицировать действия на менее тяжкий состав преступления и смягчить наказание. Однако апелляционной инстанцией приговор суда оставлен без изменения.