​Пожилой водитель спровоцировал серьезное ДТП на трассе под Сургутом

Во вторник, 6 ноября, в 18.55 на седьмом километре автодороги «подъезд к г .Сургут» Нефтеюганского района столкнулись Lada и Fiat Ducato. Аварию спровоцировал 79-летний водитель отечественной легковушки, выехав на полосу встречного движения. В результате происшествия он травмирован.



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Всего за прошедшие сутки, по данным отделения пропаганды УГИБДД Югры, на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.