​В Сургуте подростки атаковали «Росич» из-за обещанной популярным блогером бесплатной еды. В дело вмешалась полиция // ВИДЕО

В Сургуте стражам порядка пришлось прервать акцию популярного блогера Рахима Абрамова. Молодой человек решил устроить тур по России. Среди своих подписчиков он разыгрывает денежные призы и раздает им бесплатные роллы. Югорский город стал второй точкой в путешествии блогера после Тюмени.

Однако мероприятие, устроенное Абрамовым в одном из кафе ТЦ «Росич» в спальном районе города, вызвало непредвиденный ажиотаж. Толпа подростков атаковала торговый центр в надежде прорваться внутрь. В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена давка.

Сам Абрамов опубликовал в Instagram пост с вопросом «Что это было? Сургут». Блогер рассказал, что его забирала полиция, заподозрив, что он устроил несанкционированную акцию.

Некоторые подписчики в комментариях признались, что им сегодня было стыдно за родной город. Другие же посоветовали Абрамову тщательнее выбирать место для подобных акций и лучше их организовывать: «Я не знаю, что там произошло в Сургуте. Но я была очевидцем мероприятия в Тюмени. Место сцены выбрана была не удачно, перегородила толпа нормальный проход из Ашана на улицу. <...> А Рахиму пожелание, если ты хочешь сделать фан-стречу, то организуй ее в месте, где не будет арава фанатов мешать простым людям» (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).