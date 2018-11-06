​Из-за требования спортсменов снять с должности Лукманова в Сургут прибыл директор депспорта Югры

В Сургуте с рабочим визитом находится глава окружного департамента спорта Сергей Артамонов. Он должен разобраться в конфликте, возникшем между местными тренерами и начальником управления физической культуры и спорта горадминистрации Шамилем Лукмановым. Об этом со ссылкой на департамент общественных и внешних связей Югры сообщает Ura.ru. По данным агентства, Артамонов прибыл в город по поручению губернатора Натальи Комаровой.

Как ранее сообщало siapress.ru, руководители спортивных федераций и известные спортсмены Сургута направили в адрес главе региона открытое письмо с просьбой сменить главного куратора спорта в городе. Кроме того, на сайте change.org опубликована петиция с требованием снять с должности начальника городского управления физкультуры и спорта Шамиля Лукманова. Ее подписали 1,5 тысячи человек.