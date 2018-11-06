​В Сургуте организуют две площадки для написания «Географического диктанта»

Жители Сургута смогут принять участие в международной акции «Географический диктант», которая состоится в России и за рубежом 11 ноября.

«В Сургуте диктант пройдет с 12.00 до 13.00 на базе школы № 27 по ул. Мира, 23 (контактный телефон: 89224116801) и Сургутского государственного педагогического университета по ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10/2 (контактный телефон: 8-932-430-11-24). Каждый получит сертификат участника», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Акция организована Русским географическим обществом в четвертый раз для популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России. Диктант пройдет на специально организованных площадках и в онлайн-режиме на сайте проекта. Участие в акции является добровольным и бесплатным.