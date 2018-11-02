В Сургуте улицу Сибирскую закроют для автомобилистов для празднования Дня народного единства

В воскресенье, 4 ноября, с 12.30 до 14.00 в Сургуте будет перекрыто движение автотранспорта по улице Сибирской на участке от дома 12 до улицы 30 лет Победы. У Городского культурного центра состоится мероприятие «История России. Знать и помнить!», посвященное Дню народного единства, сообщили в пресс-службе мэрии.

В честь праздника в городе пройдут более десяти мероприятий.



Источник: admsurgut.ru. Кликните для увеличения

Стоит отметить, что с 4 по 7 ноября полицейские Югры перейдут на усиленный режим несения службы. В муниципалитетах округа состоятся 135 мероприятий. Обеспечивать общественную безопасность и правопорядок будут более 610 сотрудников органов внутренних дел, а также более 450 представителей общественных формирований правоохранительной направленности.