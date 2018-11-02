​В Сургуте под суд пойдет телефонный мошенник, наживавшийся на стариках

Житель Нефтеюганска пойдет под суд за то, что похитил у семерых сургутян почти два миллиона рублей.

Мошенник совершил преступления в сентябре 2017 года и действовал по проверенной схеме. Он звонил жертвам, представлялся их родственником и сообщал, что попал в ДТП. В телефонных разговорах он убеждал потерпевшийх в необходимости перечислить различные суммы денег для урегулирования конфликта.

«Введенные в заблуждение потерпевшие, беспокоясь за благополучие своих близких, через кассовый терминал перечисляли злоумышленнику денежные средства в размере от 15 до 190 тысяч рублей. Одна из потерпевших перечислила обвиняемому денежные средства в размере 1,4 миллиона рублей. Таким образом, он ввел в заблуждение семь человек, в основном это были граждане престарелого возраста, которым причинен материальный ущерб на общую сумму около 2 миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Сургутский городской суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.