​В Сургуте коммунальщики закроют проезд по проспекту Пролетарскому

С шести утра субботы, 3 ноября, до восьми вечера понедельника, 5 ноября, будет ограничено движение автотранспорта по проспекту Пролетарскому в Сургуте - на участке между автодорогой в поселок Взлетный и улицей Югорской.

Ограничения вводятся из-за ремонта подземных инженерных коммуникаций, сообщили в пресс-службе мэрии.

Общественный транспорт будет объезжать перекрытый участок по следующим схемам:

- № 5А - движение по укороченной схеме - при движении от остановочного пункта «ул. Югорская» по ул. Югорской, ул. И. Захарова (остановочный пункт «ул. Школьная») далее по маршруту;

- № 19 - при движении от остановочного пункта «32 мкр» (чётная сторона) по пр. Пролетарскому, ул. Университетской, ул. И. Захарова, ул. Югорской, далее по маршруту;

- № 24 - при движении от остановочного пункта «м-н «Москва» по пр. Комсомольскому, ул. Югорской, ул. И. Захарова, ул. Университетской ул. И. Каролинского (остановочный пункт «Никольский») далее по маршруту;

- № 69 - при движении от остановочного пункта «пос. Взлётный» (нечётная сторона) по ул. И. Каролинского, ул. Геологической, пр. Комсомольскому, разворот на перекрёстке: пр-т Комсомольский - ул. Югорская, остановочный пункт «м-н «Москва», далее по маршруту.