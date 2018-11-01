16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,6517   EUR  74,5803  

​«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль в 6,5 раз

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за девять месяцев 2018 года составила 598,3 миллиарда рублей. Это - в 6,5 раз больше, чем за такой же период 2017-го, когда акционерное общество показало прибыль 90,9 миллиарда рублей.

Выручка компании выросла с 819,5 миллиарда до 1,1 триллиона рублей, валовая прибыль - с 150 до 377,9 миллиарда рублей, прибыль от продаж - с 158,1 до 305,4 миллиарда рублей. Данные отчета компании публикует РБК.

Согласно документу, выросла и кредиторская задолженность предприятия - со 117,2 до 128,6 миллиарда рублей.

2017 год «Сургутнефтегаз» завершил с чистой прибылью в 149,7 миллиарда рублей.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 15:34, просмотров: 172, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​В Югре замедлилась годовая инфляция. Объясняем, почему

​В Югре замедлилась годовая инфляция. Объясняем, почему
Интервью с управляющим Отделением по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сергеем Поповым
Пресс-служба Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России Сегодня в 17:22
71 0
​До пенсии бы успеть

​До пенсии бы успеть
Работники госучреждений Югры просят правительство округа выделять больше средств на жилищные субсидии для них
Лилия Сулейманова Сегодня в 16:52
154 0
​Тямы нет — жилья не будет

​Тямы нет — жилья не будет
Конечно, эти чудовищные миллионы квадратных метров будут построены: ведь так круто отрапортовать о том, что впервые за всю историю страны (региона, города, поселка) все ее граждане обеспечены собственным жильем
Тарас Самборский Сегодня в 16:12
1229 20
На языке спорта

На языке спорта
Тренер сурдлимпийской сборной Сургута по сноуборду – об умении слышать спортсменов и помогать им в пути на пьедестал
Ангелина Оленина Сегодня в 14:45
163 0
​Великое переселение по-сургутски

​Великое переселение по-сургутски
Чем закончилась работа городской думы в октябре
Артем Мазнев Сегодня в 10:54
406 7
Керченский Колумбайн: кто виноват и что делать?

Керченский Колумбайн: кто виноват и что делать?
Интернет с оружием тут ни при чем. В середине 80-х годов юноша с ружьем пришел в школу, чтобы убить одноклассника, который над ним издевался. И убил
Виктор Гаврилов, кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологического образования и журналистики СурГПУ 31 октября в 16:35
459 34
Сугутский район может стать оффшором для нового микробизнеса

Сугутский район может стать оффшором для нового микробизнеса
Это одно из десяти предложений губернатору Югры, сформулированных на форуме «Бизнес и власть: полный контакт». Примет ли их Комарова?
Маргарита Стройнова 31 октября в 15:56
475 5
Мы воспитываем умственную лень, которая, в отличие от многих заболеваний, неизлечима

Мы воспитываем умственную лень, которая, в отличие от многих заболеваний, неизлечима
Основатель гимназии-лаборатории в Сургуте, депутат думы Югры рассказал о проблемах образования в округе
Валерий Салахов, депутат думы Югры 31 октября в 14:51
607 4
​Владимир Путин: «Сохранение самобытности народов России – в числе наших безусловных приоритетов»

​Владимир Путин: «Сохранение самобытности народов России – в числе наших безусловных приоритетов»
Итоги состоявшегося в Югре Совета по межнациональным отношениям
Анастасия Семихатских 31 октября в 13:33
512 6
Рожденным в СССР и 100-летию Комсомола посвящается

Рожденным в СССР и 100-летию Комсомола посвящается
Строки из романа Николая Островского «Как закалялась сталь» мы учили наизусть. Учили в то время, когда после счастливого пионерского детства готовились к вступлению в ряды Всесоюзного Ленинского Союза молодежи
Ирина Сердюкова, ветеран комсомола. Вступила в 1968 году - 50 лет назад 31 октября в 10:16
606 20
В Сургуте сократится количество автобусов

В Сургуте сократится количество автобусов
Администрация города объяснила, почему
Анастасия Якупова 30 октября в 17:48
1163 10
Старт «Старту» дан! Как меняется Локосово

Старт «Старту» дан! Как меняется Локосово
​Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк посетил сельское поселение Локосово
Отдел по информационной политике Думы Сургутского района 30 октября в 17:23
394 0
Объединились созидать

Объединились созидать
Сургутский район проводит первый муниципальный инвестфорум
Марина Романова 29 октября в 21:01
479 0
​Как оплатить налоги за другого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Как оплатить налоги за другого человека? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 29 октября в 15:49
500 1
​«Русская культура — не набор клише с красными сарафанами, сапогами и медведем!»

​«Русская культура — не набор клише с красными сарафанами, сапогами и медведем!»
О фольклоре, оригинальных традициях и толерантности — в интервью с певицей и этномузыкологом Кристиной Руденченко
Надежда Макаренко 26 октября в 13:51
500 2
«Здесь в зале начали играть, когда еще никто и не знал, что это называется мини-футболом»

«Здесь в зале начали играть, когда еще никто и не знал, что это называется мини-футболом»
Интервью с главным тренером сургутского мини-футбольного клуба «Нефтяник Блик-Д» Игорем Бочковым
Артем Мазнев 28 октября в 19:43
533 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика