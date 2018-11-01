​«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль в 6,5 раз

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за девять месяцев 2018 года составила 598,3 миллиарда рублей. Это - в 6,5 раз больше, чем за такой же период 2017-го, когда акционерное общество показало прибыль 90,9 миллиарда рублей.

Выручка компании выросла с 819,5 миллиарда до 1,1 триллиона рублей, валовая прибыль - с 150 до 377,9 миллиарда рублей, прибыль от продаж - с 158,1 до 305,4 миллиарда рублей. Данные отчета компании публикует РБК.

Согласно документу, выросла и кредиторская задолженность предприятия - со 117,2 до 128,6 миллиарда рублей.

2017 год «Сургутнефтегаз» завершил с чистой прибылью в 149,7 миллиарда рублей.