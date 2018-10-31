​В Сургуте 224 налогоплательщика рискуют стать банкротами из-за долга в 1,2 миллиарда рублей

В Сургуте в отношении 116 компаний и 108 физических лиц начата процедура банкротства. Совокупный долг налогоплательщиков на 1 октября превысил 1,2 миллиарда рублей.

Рост количества должников связан с тем, что ведомство совместно с банками инициировали процедуры банкротства, пояснила начальник отдела обеспечения процедур банкротства ИФНС России по Сургуту Татьяна Храмцова. Начать ее можно, если долг налогоплательщика превышает 500 тысяч рублей, а просрочка - три месяца. Инициатором может выступить сам должник.