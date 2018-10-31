​В Сургутском районе в ДТП с рейсовым автобусом пострадал человек

Рожденным в СССР и 100-летию Комсомола посвящается

Строки из романа Николая Островского «Как закалялась сталь» мы учили наизусть. Учили в то время, когда после счастливого пионерского детства готовились к вступлению в ряды Всесоюзного Ленинского Союза молодежи