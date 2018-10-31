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​В Сургутском районе в ДТП с рейсовым автобусом пострадал человек

В среду, 31 октября, около 10.30 на 13 километре автодороги «Сургут - Лянтор» столкнулись УАЗ и рейсовый автобус. В результате ДТП пострадал водитель внедорожника, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. К ликвидации последствий происшествия привлекались спасатели.


Фото: vk.com/kinform

Из-за аварии движение в сторону Сургута было затруднено.

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Сегодня в 13:15, просмотров: 62, комментариев: 0


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