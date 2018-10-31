​В Сургутском районе предприятие сбрасывало в реку неочищенные стоки

Природоохранная прокуратура нашла нарушения в работе АО «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин». Предприятие сбрасывало загрязненные сточные воды в Лянторе в реку Лекъявин без разрешения.

«Сброс загрязняющих веществ в водные объекты возможен только при наличии решения о предоставлении водного объекта в пользование, а также соответствующего разрешения на сброс. При этом контролирующими органами утверждаются нормативы допустимых сбросов для каждого выпуска. Как показала проверка, срок действия разрешения, выданного обществу, истек в декабре 2017 года, нормативы допустимых сбросов не согласованы и не утверждены. Несмотря на отсутствие разрешительных документов, юридическим лицом продолжено осуществление сброса загрязненных сточных вод в реку», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Суд обязал предприятие устранить нарушения.