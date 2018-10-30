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​Озвучена сумма, потраченная на содержание чиновников Сургута за девять месяцев

За девять месяцев 2018 года расходы на денежное содержание работников органов местного самоуправления составили 744,7 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте мэрии.

Всего в органах местного самоуправления числится 813 человек. В среднем ежемесячное содержание одного сотрудника администрации обходится чуть более 100 тысяч рублей.

Численность работников муниципальных учреждений составляет 13 602 человека. Расходы на оплату их труда составили 6 597 004 тысяч рублей.


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Сегодня в 18:05, просмотров: 119, комментариев: 0


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