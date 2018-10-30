​В Сургуте задержали иностранца с 1,5 кило «синтетики»

Полицейские Сургута задержали 19-летнего иностранца, который прибыл в округ для распространения наркотиков.

Наркораспространителя выявили во время оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у него обнаружили 16 свертков с растительными и кристаллообразными веществами.

«Во время обыска по месту проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли аналогичные запрещенные вещества. Наркотики молодой человек хранил под ванной и в шкафу. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения, общей массой порядка полутора килограммов», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Подозреваемый в преступлении заключен под стражу.