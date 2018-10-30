​Только половина сургутян довольна работой жилищно-коммунальных служб

55 процентов жителей Сургута довольны работой жилищно-коммунальных служб. В частности, их устраивают сроки и качество обслуживания жилья. 71 процент доволен состоянием своего дома, 78 процентов - благоустройством города. 88 процентов считают, что в Сургуте строится достаточное количество жилья.

Таковы результаты исследования Финансового университета при Правительстве РФ. Аналитики оценили качество работы системы ЖКХ в городах с населением более 250 тысяч человек.

Лидером по состоянию ЖКХ стал Грозный. Вторую строчку занял Нижневартовск. Здесь 73 процента жителей довольны состоянием своего дома, 85 процентов - благоустройством города, 54 процента - работой жилищно-коммунальных служб, 94 процента - количеством возводимого жилья.

«Исследование показало, что по всем характеристикам работы системы городского жилищно-коммунального хозяйства в последнее время мы видим значительный прогресс. Доля тех, кто полностью или в основном доволен состоянием собственного дома выросла до 68 процентов против 59 процентов в 2012 году. Доля довольных благоустройством собственного города достигла 71 процента против 67 процентов в 2012 году. Несмотря на некоторый спад, 88 процентов жителей крупных и средних городов считают, что у них строится достаточные объемы жилья. С другой стороны, в 2018 году снизилась оценка работы жилищно-коммунальных служб: сегодня сроками и качеством обслуживания жилья довольны 49 процентов жителей крупных и средних городов», - отметили аналитики.