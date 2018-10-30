​В Сургуте уволили сотрудницу Росреестра за взятки от риэлтора

Главного специалиста – эксперта Сургутского отдела управления Росреестра уволили после прокурорской проверки.

Выяснилось, что с 1 января 2017 года по 24 июля 2018-го сотрудница ведомства получала от риэлтора взятки за совершение действий по ускорению регистрации сделок и прав на недвижимое имущество в пользу физических и юридических лиц, являющихся клиентами риэлтора. Сумма полученных взяток составила свыше 200 тысяч рублей.

По представлению прокурора специалиста уволили в связи с утратой доверия. Также к дисциплинарной ответственности привлечено еще одно должностное лицо.

Кроме того, в отношении уволенной сотрудницы Росреестра возбуждено уголовное, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в УрФО.