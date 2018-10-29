​Верховный суд вынес приговор сургутянину, который планировал устроить теракт на нефтехранилище

Верховный суд РФ смягчил приговор уроженцу Сургута Александру Лю, осужденному за подготовку теракта. В июле 2018 года он был приговорен к 11 годам лишения свободы Приволжским окружным военным судом.

В материалах дела говорится, что Александр Лю с помощью самодельного взрывного устройства планировал взорвать одну из емкостей для хранения нефти Южно-Сургутского месторождения в августе 2017 года. Подготовку к преступлению он начал в июне 2017 года - приобрел компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств. Изготавливал бомбу юноша, следуя инструкциям единомышленников, получаемых через мессенджер Telegram. Уточняется также, что в 2016-2017 годах он приобрел экипировку для участия в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Осуществить задуманное парню не удалось, так как 22 августа он был задержан оперативниками ФСБ.

По данным «Коммерсанта», на следствии Александр Лю сознался во всем и подробно рассказал, как готовился к преступлению. Позже признал вину в суде первой инстанции. Но после оглашения приговора он изменил свою позицию и стал утверждать, что признания у него были выбиты следователем с помощью морального и физического воздействия.

Адвокат осужденного обжаловала приговор в апелляционной инстанции Верховного суда России. Суд удовлетворил жалобу частично, снизив Александру Лю срок заключения на один год, потому что на момент совершения преступления молодой человек еще не был совершеннолетним, а для лиц, не достигших 18 лет, срок наказания по закону не может превышать 10 лет.