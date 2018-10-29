​Сургут вошел в топ-10 лучших российских городов для жизни с детьми

Сургутяне высоко оценивают инфраструктуру для детей в своем городе. К таким выводам пришли специалисты Domofond.ru, проведя ежегодное исследование.

В рейтинге 150 городов страны по качеству и доступности детской инфраструктуры Сургут занял девятое место с 7,7 баллами. В первой тройке - Москва (8,1 балла), Домодедово (8,1 балла) и Мытищи (8 баллов). Тюмень расположилась на пятой строчке (7,8 балла).

Список составлен на основе мнения жителей городов. Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моем районе есть всё необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны инфраструктурой для детей.

В исследовании приняли участие 60 924 человека. В среднем по России респонденты оценили детскую инфраструктуру на 6,9 балла из 10 возможных. Это на 0,5 балла больше, чем в прошлом году.