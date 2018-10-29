​В Сургутском районе задержали женщину-сутенера

47-летнюю уроженку Орска подозревают в вовлечение в занятие проституцией двух гражданок Башкортостана.

Женщина сдала двум приезжим жилье в поселке Белый Яр и подыскивала им работу. Девушки оказывали интим-услуги в саунах поселка с июня этого года, сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

По словам ночных бабочек, заняться незаконной деятельностью их заставило отсутствие работы. Теперь им грозит штраф до двух тысяч рублей.

Организатор бизнеса стала фигуранткой уголовного дела и может лишиться свободы на пять лет.