​В Сургутском районе задержали женщину-сутенера

47-летнюю уроженку Орска подозревают в вовлечение в занятие проституцией двух гражданок Башкортостана.
Женщина сдала двум приезжим жилье в поселке Белый Яр и подыскивала им работу. Девушки оказывали интим-услуги в саунах поселка с июня этого года, сообщили в пресс-службе УМВД Югры.
По словам ночных бабочек, заняться незаконной деятельностью их заставило отсутствие работы. Теперь им грозит штраф до двух тысяч рублей.
Организатор бизнеса стала фигуранткой уголовного дела и может лишиться свободы на пять лет.
«Stand-up наука» в СурГУ. На siapress.ru — кураторы проекта: Елизавета Вариясова и Вера Карнюшина, а также участница Елена Иванова // ONLINE 29 октября в 15:30