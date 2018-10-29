​В Сургуте задержали серийных грабителей, нападавших на магазины

В Сургуте задержали двух юношей 2000 и 2001 годов рождения. Их подозревают в серии краж из магазинов города.
По данным пресс-службы УМВД Югры, грабители орудовали с сентября по октябрь.
«Предметом посягательства в основном становились продукты питания, спиртное и табачные изделия. В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению четырех преступлений на территории Сургута. Сумма ущерба составила более 91 тысячи рублей», - отметили в ведомстве.
В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по статье «кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«Stand-up наука» в СурГУ. На siapress.ru — кураторы проекта: Елизавета Вариясова и Вера Карнюшина, а также участница Елена Иванова // ONLINE 29 октября в 15:30