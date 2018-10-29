​Сургутский суд отправил гражданина Украины в колонию на восемь лет за сбыт наркотиков

В Сургуте вынесен приговор гражданину Украины, который признан виновным в покушении на сбыт наркотиков.

«Подсудимый в июле 2018 года приобрел синтетические наркотические средства массой около 500 граммов, которые хранил при себе и в квартире по месту своего проживания с целью их распространения на территории города путем «тайников - закладок». Однако довести свои преступные действия до конца не смог, так как его преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, наркотические средства изъяты из незаконного оборота», - рассказали об обстоятельствах дела в пресс-службе прокуратуры Югры.

Сургутский городской суд счел доказательства, представленные государственным обвинителем, исчерпывающими. Иностранец проведет в колонии строгого режима восемь лет.