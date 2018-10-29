​В ноябре в Сургуте пройдет месячник по профилактике ВИЧ-инфекции

Специалисты лечебно-профилактических учреждений Сургута в ноябре в рамках месячника «Профилактика ВИЧ-инфекции» расскажут горожанам, как защититься от опасной болезни. Также в городе пройдут общественные мероприятия, направленные на повышение информированности населения о профилактике ВИЧ-инфекции.

«В больницах и поликлиниках будут оформлены «Уголки здоровья», также планируется проводить тематические занятия для школьников и семинары для сотрудников образовательных организаций. В общественном транспорте и кинозале «Галерея кино» состоятся трансляции социальной рекламы», - сообщается на официальном сайте мэрии.

По данным окружного Центра профилактики и борьбы со СПИД на 28 сентября 2018-го, в Югре в этом году зарегистрировано 1 031 случай ВИЧ-инфекции, десять новых случаев выявлено у детей. В Сургуте на учет встали 255 ВИЧ-инфицированных, четверо из них - дети. Всего в регионе проживают 16 802 мужчины с положительным ВИЧ-статусом и 9 379 женщин.

В России только за первую половину 2018 года было зафиксировано 51 744 новых случаев инфицирования вирусом иммунодефицита человека. По итогам полугодия общее количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди жителей страны составило 1 272 403 человек.