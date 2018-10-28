Сургут опять меняет стратегию. Мэрия просит совета у горожан

Крупнейшему муниципалитету Югры вновь потребовалась корректировка стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Глава Сургута Вадим Шувалов приглашает горожан обсудить изменения в главный городской план. Информацию об этом администрация разместила на официальном портале муниципального образования.

Ознакомиться с базовым документом, созданному еще в 2014 году, но более десятка раз измененному, можно на сайте администрации: http://admsurgut.ru/rubric/21345/Razrabotka-Strate...

"До 17.11.2018 включительно участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с указанием фамилии, имени, отчества (последнего –при наличии), даты рождения, адреса места жительства и контактного телефона лица, внесшего предложения (замечания) по обсуждаемому проекту в письменной форме в адрес оргкомитета - город Сургут, улица Энгельса,8, кабинет 422, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, телефон: (3462) 52-20-93 или на адрес электронной почты: Medintseva_sg@admsurgut.ru", - говорится в релизе.

Публичные слушания назначены на 18 часов 23 ноября, они пройдут в здании администрации Сургута на ул. Энгельса, 8 в 513 кабинете.

