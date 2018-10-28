В Сургуте появился новый остановочный павильон из 31 обещанных. Недоволен даже глава

Глава Сургута Вадим Шувалов остался недоволен качеством остановочного павильона - первого из партии в 31 единицу, которые должны появиться на улицах Сургута до конца текущего года.

Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Посмотрел первую остановку из закупленных в этом году. Есть вопросы. Будем доводить до ума и добиваться исправления всех недоработок от подрядчика", - сообщается в паблике.

Павильон установлен возле квартала "Новин" - напротив КИА центра. В общей сложности подрядчик монтирует сейчас десять конструкций: на проспекте Комсомольский «Мед.училище» (чётная сторона); Югорский тракт (37 мкрн) «По требованию» (КИА центр); Югорский тракт ( 35 мкрн) «По требованию» (КИА центр); ул. Пушкина «ул. Пушкина» (чётная сторона); проспект Пролетарский «24 мкр.»; улица Захарова «Взлётный» (чётная); улица Захарова «Взлётный» (нечётная); улица И. Захарова «Инженерная» (нечётная сторона); улица Захарова «ул. И. Захарова» (чётная); улица Захарова «ул. И. Захарова» (нечётная).

«До конца года, как и планировалось, будут установлены остальные — всего 31 новый автобусный павильон появится в нашем городе», - обещал ранее градоначальник.