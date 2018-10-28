16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,6345   EUR  74,6658  

В Сургуте появился новый остановочный павильон из 31 обещанных. Недоволен даже глава

Шувалов остался недоволен новым остановочным павильоном
Шувалов остался недоволен новым остановочным павильоном

Глава Сургута Вадим Шувалов остался недоволен качеством остановочного павильона - первого из партии в 31 единицу, которые должны появиться на улицах Сургута до конца текущего года.

Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

"Посмотрел первую остановку из закупленных в этом году. Есть вопросы. Будем доводить до ума и добиваться исправления всех недоработок от подрядчика", - сообщается в паблике.

Павильон установлен возле квартала "Новин" - напротив КИА центра. В общей сложности подрядчик монтирует сейчас десять конструкций: на проспекте Комсомольский «Мед.училище» (чётная сторона); Югорский тракт (37 мкрн) «По требованию» (КИА центр); Югорский тракт ( 35 мкрн) «По требованию» (КИА центр); ул. Пушкина «ул. Пушкина» (чётная сторона); проспект Пролетарский «24 мкр.»; улица Захарова «Взлётный» (чётная); улица Захарова «Взлётный» (нечётная); улица И. Захарова «Инженерная» (нечётная сторона); улица Захарова «ул. И. Захарова» (чётная); улица Захарова «ул. И. Захарова» (нечётная).

«До конца года, как и планировалось, будут установлены остальные — всего 31 новый автобусный павильон появится в нашем городе», - обещал ранее градоначальник.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:47, просмотров: 187, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 10:33
Ждали что будет "конфетка" , а получилось, то что, получилось!
Не стоит ожидать ок каждой лягушки - царевны!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Депутат Виктор Сысун: «Перинатальный центр в Сургуте - самая дорогая «социальная» стройка нашего региона».
Заместитель руководителя фракции ЛДПР Виктор Сысун попросил окружного прокурора взять под личный контроль вопрос претензионной работы по несоблюдению сроков ввода в эксплуатацию перинатального центра в городе Сургуте.
Аппарат фракции ЛДПР в Думе Югры шестого созыва Сегодня в 11:24
67 0
Редакция СИА-ПРЕСС

В Сургуте организуют бесплатные курсы грамотного потребителя
Как доказать, что проплешины на новой норковой шубе - из-за плохого качества изделия? Как добиться выплат за некачественные коммунальные услуги и затянувшийся ремонт квартиры?
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 08:48
132 0
​Вместо мультиков — татарские концерты

​Вместо мультиков — татарские концерты
Как в Сургуте появляются юные дарования
Лилия Сулейманова 27 октября в 15:43
380 0
Владимир Путин высказался по цыганскому вопросу

Владимир Путин высказался по цыганскому вопросу
Анастасия Семихатских 27 октября в 12:18
582 6
Рекордные субсидии для переселения в Сургутском районе стали поводом для крупного скандала

Рекордные субсидии для переселения в Сургутском районе стали поводом для крупного скандала
Жительница Солнечного пытается выбить из муниципалитета индивидуальные условия на получение жилья
Анастасия Якупова 26 октября в 18:06
917 21
​Рудион по пятницам: Путин - в Югре

​Рудион по пятницам: Путин - в Югре
Ева Рудион 26 октября в 17:26
710 5
Виталий Мутко: «Правительство России поддержит Югру»

Виталий Мутко: «Правительство России поддержит Югру»
Вице-премьер назвал конкретную дату, когда проблема балков будет полностью решена по всей стране
Анастасия Семихатских 26 октября в 17:41
474 2
Не входи, снесет

Не входи, снесет
Администрация Сургута требует убрать торговые павильоны на улице Профсоюзов. Они оказались в охранной зоне ЛЭП
Артем Мазнев 26 октября в 15:06
548 5
Благоустройство 8 микрорайона Лянтора как и ремонт школы №6 города продолжатся

Благоустройство 8 микрорайона Лянтора как и ремонт школы №6 города продолжатся
Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк проконтролировал, как были освоены деньги, выделенные поселению в 2018 году
Константин Шперлинг 26 октября в 14:01
366 0
​Женское это дело

​Женское это дело
Как сургутянки решаются на открытие своего бизнеса
Лилия Сулейманова 26 октября в 13:16
419 0
Пятёрка по литературе. «Чернота человеческой психики» Фрейда и «отменное чувство юмора» авторов УК РФ — в топе книг от анонимного уличного художника Rino Ink

Пятёрка по литературе. «Чернота человеческой психики» Фрейда и «отменное чувство юмора» авторов УК РФ — в топе книг от анонимного уличного художника Rino Ink
Редакция СИА-ПРЕСС 26 октября в 10:48
297 1
​Дума требует от чиновников жесткого отпора автонарушителям

​Дума требует от чиновников жесткого отпора автонарушителям

Почему это хорошо
Константин Шперлинг 26 октября в 10:22
549 13
Сургутский район переходит на «цифру»

Сургутский район переходит на «цифру»
С 15 января в России прекратит вещание аналоговое ТВ. Что делать, чтобы не остаться с черным экраном
Анастасия Якупова 26 октября в 09:36
266 1
Жить стало лучше, жить стало веселей!

Жить стало лучше, жить стало веселей!
​Риторический какой-то вопрос получился у автора статьи «Кто оплатит возросшие затраты на перевозку твердых бытовых отходов?»
Александр Мазурин 25 октября в 15:31
654 3
Еремей Айпин: "Надеемся на справедливое решение суда, логику и здравый смысл"

Еремей Айпин: "Надеемся на справедливое решение суда, логику и здравый смысл"
​25 октября в Сургутском районном суде должно состояться очередное заседание по делу оленеводов ханты, убивших медведя
Маргарита Стройнова 25 октября в 11:42
702 1
​Небо всегда рядом. История успеха Ивана Мыльченко

​Небо всегда рядом. История успеха Ивана Мыльченко
Команда парашютистов «Югра» завоевала «золото» в купольной акробатике на Чемпионате мира по парашютному спорту
Елена Курилова 25 октября в 10:28
270 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика