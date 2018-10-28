Открытие Перинатального центра в Сургуте переносится на следующий год

Общестроительные работы по возведению Центра подрядная организация завершила еще весной текущего года

Открытие Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, анонсированное на осень текущего года, откладывается на следующий год. Информация прозвучала в отчете губернатора Югры Натальи Комаровой президенту России Владимиру Путину.

Функционал медучреждения станет шире, чем планировалось на старте проекта. Это будет не просто роддом, пусть и высокотехнологичный - с собственной генетической лабораторией.

«Создадим медицинский кластер, который будет заниматься здоровьем матери, ребенка и отца. Причем ребенок будет сопровождаться до 5-летнего возраста, в случае, если это будет необходимо. Рассчитан центр на 10 тысяч родов в год, и сможет принимать пациентов из других регионов»,— цитирует Комарову "КоммерсантЪ-Екатеринбург".

Напомним, что общестроительные работы по возведению Центра подрядная организация завершила еще весной текущего года, а в конце лета - начале осени было даже выполнено благоустройство территории.