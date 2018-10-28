Новый "генерал" Тюменьэнерго пообещал губернатору Югры более 15 млрд рублей инвестиций

Наталья Комарова познакомилась с новым генеральным директором АО "Тюменьэнерго" Александром Мелиховым, который был назначен на должность 17 октября.

Знакомство оказалось полезным: руководитель одной из крупнейших электросетевых компаний России рассказал губернатору об инвестиционных планах компании в электросетевое хозяйство Югры.

"На развитие электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа на пятилетний период предусмотрено увеличение объёмов финансирования в электросетевой комплекс нашего региона в размере 15,2 млрд рублей. Эти средства пойдут на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение существующих электросетевых объектов; технологическое присоединение за счет платы за тех.присоединение; электросетевые объекты; прочее (оборудование эл. сетевых объектов линиями связи, телемеханики, цифровизации; строительство и реконструкцию вспомогательных зданий

и сооружений)", - сообщил департамент общественных связей региона по итогам встречи.

