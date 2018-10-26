​У мэрии Сургута прошел одиночный пикет

В пятницу, 26 октября, у администрации Сургута прошел одиночный пикет, организованный общественной организацией «Большая семья».



Фото: vk.com/wall-172108965_59

«Мы решились на такой смелый шаг, как одиночный пикет для того, чтобы мы, многодетные наконец-то выразили нашу сплоченную позицию об отмене льгот. Просим вас, наши дорогие соратники, максимально включиться в наше общее дело. Надеемся данный шаг будет примером для сознательных граждан с активной гражданской позицией», - сообщается в паблике организации во «ВКонтакте».